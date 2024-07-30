Форум для онкологических пациентов первые пройдет в Иркутске 30 июля

Впервые форму онкологических пациентов пройдет в Иркутске 30 июля. Врачи расскажут о современных методах лечения, диагностики и профилактики онкологии. Как сообщает пресс-служба регионального правительства те, кто уже смог побороть болезнь поделятся пережитым опытом.