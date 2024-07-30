Форум для онкологических пациентов первые пройдет в Иркутске 30 июля

Впервые форму онкологических пациентов пройдет в Иркутске 30 июля. Врачи расскажут о современных методах лечения, диагностики и профилактики онкологии. Как сообщает пресс-служба регионального правительства те, кто уже смог побороть болезнь поделятся пережитым опытом.
— Участниками станут пациенты, врачи-онкологи, смежные специалисты, специалисты по нутритивной поддержке, онкопластические хирурги. Мероприятие пройдет на двух площадках: в Иркутской государственной областной детской клинической больнице (ИГОДКБ) и в Иркутском областном онкологическом диспансере (ИООД), — поделились в правительстве.
На первой локации будет работать фотовыставка «Химия была, но мы расстались»,
которая поведает об историях бывших пациентов. На второй территории форума пройдут лекции для работников здравоохранения. Также гости мероприятия смогут получить бесплатную консультацию.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что отремонтированные в областном центре улицы станут доступными для маломобильных жителей Иркутска. На нескольких десятков участков специальная плитка и пандусы.