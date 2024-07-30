За незаконное применение пестицидов будет грозить уголовная ответственность

Уже в начале осенней сессии этого года в Госдуму планируется внести три законопроекта, регулирующие обращение пестицидов, а также административную и уголовную ответственность за незаконное их применение. Сейчас эти документы дорабатываются совместно с отраслевым экспертным сообществом. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил председатель Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.
«Наша позиция состоит в том, что за производством, ввозом и реализацией, а самое главное — за применением пестицидов и агрохимикатов должна быть установлена система прослеживаемости. Такая система существует в России. Но она должна постоянно совершенствоваться и соответствовать современным вызовам. Потому что велик соблазн у ряда производителей применять на полях что-то из списка запрещенных средств. При этом такие недобросовестные компании никакой серьезной ответственности не чувствуют», — пояснил он.
От использованных агрохимикатов напрямую зависит качество продуктов на внутреннем рынке и экспортный потенциал. У российского продовольствия во всем мире репутация чистой продукции без большой химической нагрузки. Важно не дискредитировать такой имидж, сказал сенатор. Поэтому нужно усовершенствовать порядок госрегистрации препаратов — в частности, провести анализ систем нормирования остатков пестицидов в продукции, считает Двойных.