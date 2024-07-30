За незаконное применение пестицидов будет грозить уголовная ответственность

«Наша позиция состоит в том, что за производством, ввозом и реализацией, а самое главное — за применением пестицидов и агрохимикатов должна быть установлена система прослеживаемости. Такая система существует в России. Но она должна постоянно совершенствоваться и соответствовать современным вызовам. Потому что велик соблазн у ряда производителей применять на полях что-то из списка запрещенных средств. При этом такие недобросовестные компании никакой серьезной ответственности не чувствуют», — пояснил он.