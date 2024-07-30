Эксперты: объем производства алюминия будет расти

Объемы производства алюминия в мире будут расти. Такую точку зрения «РГ» высказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Севостьянов. Кроме того, это может подстегнуть спрос и цены к росту.
«Когда сокращение запасов приводит к росту цен, производители увеличивают объемы производства, а потребители более эффективно используют дефицитные материалы», — отметил эксперт.
Согласно данным International Aluminium Institute, в течение I полугодия производство первичного алюминия в мире составило 35,838 млн тонн. Улучшение показателей к аналогичному периоду 2023 года — 3,9%.
За июнь 2024 было произведено 5,94 млн тонн первичного алюминия (месяцем ранее — 6,136 млн тонн). Прирост год к году — 3,17%. Среднесуточные объемы составили 198 тыс. тонн (в предыдущем месяце — 197,9 тыс. тонн, в июне 2023 — 191,9 тыс. тонн).
На долю китайской металлургической промышленности, по оценке IAI, в июне пришлось 3,53 млн тонн первичного алюминия (в мае — 3,648 млн тонн). Рост объемов в годовом исчислении — 4,2%.
«Этот прирост в 3,9% за полгода и 3,17% в июне 2024 года свидетельствует о стабилизации и возможно даже восстановлении спроса на алюминий, что может положительно сказаться на его цене», — считает аналитик «Цифра брокер» Полина Щукина. Если спрос растет быстрее, чем предложение, это может привести к повышению цен на металл, уточнила она.
Впрочем если же растет и предложение, и спрос равномерно, цены могут оставаться стабильными или даже снижаться.
Китай, по мнению эксперта, остается одним из крупнейших производителей (около 60% от мирового производства) и потребителей алюминия в мире, изменения в его производственных объемах имеют значительное влияние на мировые цены.
«Увеличение цен на алюминий может положительно сказаться на доходах от экспорта, что в свою очередь укрепит рубль и улучшит состояние платежного баланса страны», — отметила она.
Динамика цен на алюминий также может оказывать влияние на другие сектора экономики, например, на строительство и автомобилестроение, где алюминий используется в производстве легких конструкций, резюмировала эксперт.
В мире слишком мало плавильных заводов для переработки бокситов в алюминий, отмечает Севастьянов. С декабря 2021 года резкий рост цен на энергоносители привел к закрытию 1,4 млн тонн годовых плавильных мощностей в Европе (2% от мировых).
«Рост цен на 25% вернет большую часть этого объема», — полагает эксперт.
По его словам, Китай является лидером мировой алюминиевой промышленности, и умеренный рост производства будет способствовать большей стабильности цены на продукт. Но это не является страховкой от сбоев в цепочках поставок, климатических воздействий и политических решений.