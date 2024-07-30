Эксперты: объем производства алюминия будет расти

«Этот прирост в 3,9% за полгода и 3,17% в июне 2024 года свидетельствует о стабилизации и возможно даже восстановлении спроса на алюминий, что может положительно сказаться на его цене», — считает аналитик «Цифра брокер» Полина Щукина. Если спрос растет быстрее, чем предложение, это может привести к повышению цен на металл, уточнила она.