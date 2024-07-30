30 июля в Новосибирске стартует новый этап отключения горячей воды

Напомним, что испытания проводятся для проверки герметичности и прочности тепловых сетей. С 29 июля 8:00 утра началось понижение температуры горячей воды на улицах Дзержинского района. Испытания от ТЭЦ-4 будут проводиться круглосуточно. Специалисты предупреждают о возможных прорывах. В случае обнаружения воды, бьющей из-под земли сообщите по номеру 8−383−289−01−45 или в ЕДДС мэрии по номеру 051.