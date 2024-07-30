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30 июля в Новосибирске стартует новый этап отключения горячей воды

В Дзержинском районе Новосибирска будут проводиться испытательные работы на теплосетях.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Подача горячей воды будет приостановлена на улицах: Авиастроителей, Учительской, Олеко Дундича, Новая Заря, Лазарева, Республиканской, 25 Лет Октября, Кропоткина (от Трикотажной до Ипподромской), Объединения, Тайгинской, Карельской, Тамбовской, Фадеева, Игарской, Новочеркасской, Сухановской, Оптической, Декоративный Питомник.

Также с 7 по 10 августа горячее водоснабжение будет ограничено на улицах: Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого, Александра Невского, Богдана Хмельницкого, Народной, Театральной, Учительской, Танковой, Тайгинской, Курчатова, Красных Зорь, Рассветной, Кочубея, Родники, Краузе, Тюленина, Земнухова, Свечникова, Гребенщикова, в первом и втором Краснодонских переулках.

Напомним, что испытания проводятся для проверки герметичности и прочности тепловых сетей. С 29 июля 8:00 утра началось понижение температуры горячей воды на улицах Дзержинского района. Испытания от ТЭЦ-4 будут проводиться круглосуточно. Специалисты предупреждают о возможных прорывах. В случае обнаружения воды, бьющей из-под земли сообщите по номеру 8−383−289−01−45 или в ЕДДС мэрии по номеру 051.

ЖКХ