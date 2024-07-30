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Новосибирскую медиум обвинили в «театральщине» и выгнали с проекта

Медиум Эльвира Гебар из Новосибирска вышла из шоу «Место силы» на ТНТ.

Источник: ТНТ

После очередного выпуска мистического реалити-шоу на ТНТ медиум Эльвира Гебар из Новосибирска оказалась худшей среди участников.

На испытании она эмоционально вдыхала запахи трав и вызвала негативную реакцию.

«Когда Эльвира начала проходить испытание, конечно, были в шоке все, потому что театральщина дошла до своего пика», — сказал родовой жрец Талгат Чаймерден.

Другой участник пошутил, сказав, что это было эротическое дыхание старой бабушки.

Напомним, что новосибирская боксерша Алиева выбыла из шоу «Титаны» на ТНТ.

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