Новосибирскую медиум обвинили в «театральщине» и выгнали с проекта

После очередного выпуска мистического реалити-шоу на ТНТ медиум Эльвира Гебар из Новосибирска оказалась худшей среди участников.
На испытании она эмоционально вдыхала запахи трав и вызвала негативную реакцию.
«Когда Эльвира начала проходить испытание, конечно, были в шоке все, потому что театральщина дошла до своего пика», — сказал родовой жрец Талгат Чаймерден.
Другой участник пошутил, сказав, что это было эротическое дыхание старой бабушки.
Напомним, что новосибирская боксерша Алиева выбыла из шоу «Титаны» на ТНТ.