РИА Новости: Столкновения между полицией и протестующими начались в Каракасе

В столице Венесуэлы начались столкновения между полицией и гражданами, которые не признают победу президента Николаса Мадуро на прошедших накануне выборах главы государства. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
По его данным, несколько десятков людей вышли на улицы центральной части Каракаса. Некоторые из протестующих имеют при себе бутылки с зажигательной смесью, с помощью которых они поджигают мусор. Сообщается, что в одном из районов города были слышны выстрелы.
Агентство сообщает, что полиция начала применять слезоточивый газ против манифестантов. Кроме того, правоохранительные органы перекрыли отдельные улицы Каракаса.
Оппозиционные венесуэльские СМИ сообщают, что в других регионах страны люди также вышли на акции протеста. По их мнению, выборы были сфальсифицированы.
Ранее Национальный избирательный совет Венесуэлы объявил Мадуро победителем президентских выборов. За него проголосовали более 51% избирателей. Второе место занял оппозиционер Эдмундо Гонсалес, за которого голоса отдали 44% венесуэльцев. Несколько стран региона заявили, что не признают итоги выборов.