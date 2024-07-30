Глава МО Венесуэлы: Более 20 военнослужащих пострадали во время протестов

Более 20 военнослужащих ВС Венесуэлы получили ранения во время протестов и столкновений, которые прошли в стране после президентских выборов. Такое заявление сделал глава венесуэльского министерства обороны Владимир Падрино Лопес.
«На данный момент 23 военнослужащих получили ранения», — написал Падрино Лопес в своих социальных сетях.
Министр отметил, что у некоторых военных огнестрельные раны. По его словам, им оказана медицинская помощь. Глава МО также призвал граждан и политические силы сохранять спокойствие.
Ранее Национальный избирательный совет Венесуэлы объявил Николаса Мадуро победителем президентских выборов. За него проголосовали более 51% избирателей. Второе место занял оппозиционер Эдмундо Гонсалес, за которого голоса отдали 44% венесуэльцев.
Несколько стран региона заявили, что не признают итоги выборов. В некоторых городах страны начались акции протеста оппозиции и столкновения с полицией.