Следком возбудил уголовное дело о халатности после жалоб на мигрантов в Одинцово

Помимо этого, новые инициативы налагают обязательства на таких иностранцев: они обязаны сообщать в территориальные органы МВД о своем местонахождении и причинах, по которым не могут покинуть Россию. В случае невыполнения этих требований может последовать решение о помещении мигрантов в спецучреждение и их депортация.