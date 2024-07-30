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В Татарстане ожидаются сильные дожди и потепление до +27 градусов

Сегодня, 30 июля, в Татарстане ожидается неустойчивая погода, но температурный фон при этом поднимется.

Сейчас в Сакраменто: +20° 5 м/с 60% 759 мм рт. ст. +28°
Источник: ИА Татар-информ

Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Под влиянием западного циклона и его атмосферных фронтов в регионе, включая Казань, будут идти дожди, днем местами сильные.

Утром кое-где сохранится опустившийся ночью туман. Кое-где, в том числе в столице РТ, вероятны грозы. Юго-западный ветер силой от 6 до 11 м/с местами будет на короткое время усиливаться до 15−17 м/с (в Казани — только до 14 м/с).

После ночных 12−17 градусов тепла в светлое время суток воздух прогреется до +22, +27 градусов (в столице республики — до +24, +26 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на этой неделе в Татарстане ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами.