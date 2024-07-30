В Татарстане ожидаются сильные дожди и потепление до +27 градусов

Утром кое-где сохранится опустившийся ночью туман. Кое-где, в том числе в столице РТ, вероятны грозы. Юго-западный ветер силой от 6 до 11 м/с местами будет на короткое время усиливаться до 15−17 м/с (в Казани — только до 14 м/с).