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День военно-морского флота отметили в Иркутске

Иркутск, НИА-Байкал — В столице Прибайкалья прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню военно-морского флота.

Источник: НИА Байкал

Как сообщает пресс-служба городской администрации, к празднованию присоединились ветераны ВМФ, представители общественных организаций, военнослужащие Иркутского гарнизона, школьники, студенты, жители города — всего более 200 человек.

С приветственными словами перед собравшимися выступили руководитель региональной общественной организации ветеранов ВМФ Юрий Никонов, заместитель мэра — председатель комитета по социальной политике и культуре Татьяна Эдельман, председатель регионального отделения ДОСААФ России Иркутской области Алексей Лысков.

Участники возложили гирлянду и цветы к мемориалу «Вечный огонь Славы» и памятнику дважды Герою Советского Союза Афанасию Белобородову. Затем колонна проследовала до Нижней набережной, где провели традиционную церемонию спуска венка на воду Ангары в память о погибших моряках.