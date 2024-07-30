День военно-морского флота отметили в Иркутске

Как сообщает пресс-служба городской администрации, к празднованию присоединились ветераны ВМФ, представители общественных организаций, военнослужащие Иркутского гарнизона, школьники, студенты, жители города — всего более 200 человек.
С приветственными словами перед собравшимися выступили руководитель региональной общественной организации ветеранов ВМФ Юрий Никонов, заместитель мэра — председатель комитета по социальной политике и культуре Татьяна Эдельман, председатель регионального отделения ДОСААФ России Иркутской области Алексей Лысков.
Участники возложили гирлянду и цветы к мемориалу «Вечный огонь Славы» и памятнику дважды Герою Советского Союза Афанасию Белобородову. Затем колонна проследовала до Нижней набережной, где провели традиционную церемонию спуска венка на воду Ангары в память о погибших моряках.