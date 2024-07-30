День военно-морского флота отметили в Иркутске

Участники возложили гирлянду и цветы к мемориалу «Вечный огонь Славы» и памятнику дважды Герою Советского Союза Афанасию Белобородову. Затем колонна проследовала до Нижней набережной, где провели традиционную церемонию спуска венка на воду Ангары в память о погибших моряках.