Сильная жара до 36−37 градусов сохраняется в нескольких регионах РК

На севере, юге, в горных районах Алматинской области гроза, днем на севере области пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на севере, юге, в горных районах области порывы 15−20 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35−38 градусов. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на западе области — чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве в конце дня гроза. Ветер северо-западный днем, порывы 15−20 м/с. Днем сохранится сильная жара 36−38 градусов.