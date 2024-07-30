Сильная жара до 36−37 градусов сохраняется в нескольких регионах РК

На западе, востоке, в центре Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, востоке области туман. Ветер юго-западный утром и днем на западе, юге, востоке области порывы 15−20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае гроза.
На севере, юге, в горных районах Алматинской области гроза, днем на севере области пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на севере, юге, в горных районах области порывы 15−20 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35−38 градусов. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на западе области — чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве в конце дня гроза. Ветер северо-западный днем, порывы 15−20 м/с. Днем сохранится сильная жара 36−38 градусов.
В Алматы в конце дня гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем, порывы 18 м/с. Днем сохранится сильная жара до 36 градусов.
В Атырауской области ветер юго-западный днем на западе, севере, юге области, порывы 15−20 м/с. Днем сильная жара 35−36 градусов. На южной части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ветер юго-западный днем, порывы 15−20 м/с.
В Актюбинской области ветер западный, юго-западный днем на севере, востоке области, порывы 16 м/с. Днем на юге области сильная жара 35−36 градусов. На юге, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Кызылординской области ветер северный, северо-восточный днем на юге области, 15−20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре, на юге, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем в центре, в горных районах Жетысуской области гроза. Ветер северо-восточный в центре, на востоке области, порывы 15−20, днем на востоке области временами 23−28 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35−37 градусов. В Талдыкоргане днем гроза. Ветер северо-восточный днем, порывы 15−20 м/с.
Днем в горах Туркестанской области гроза. Ветер северо-восточный ночью в горных районах, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15−20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ветер северо-восточный днем, порывы 15−20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Шымкенте сохранится чрезвычайная пожарная опасность.