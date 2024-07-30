В Иркутске стартовал конкурсный отбор инициативных проектов

На их реализацию выделят до двух миллионов рублей из регионального бюджета. Также часть финансирования идет за счет муниципалитета, сообщает пресс-служба мэрии.
Конкурс проводят в рамках проекта «Есть решение» партии «Единая Россия».
«Всего в прошлом отборе в администрацию города поступило 72 предложения. 40 из них поддержаны областным правительством, Законодательным собранием и будут реализованы в текущем году. Благодаря этому механизму у жителей появилось больше возможностей изменить наш город к лучшему, сделать его уютнее и комфортнее. Приглашаю всех активных, неравнодушных жителей, у кого есть предложения по преображению двора, района или округа, стать инициаторами и авторами интересных и нужных Иркутску проектов!», — подчеркнул мэр Руслан Болотов.
Идея должна быть социально значимой. Одни из приоритетных направлений — ремонт автомобильных дорог, материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений социальной сферы, благоустройство территорий, дворов, обустройство детских и спортивных площадок, создание инклюзивной инфраструктуры, туристических маршрутов, а также организация культурных и образовательных мероприятий.
Срок подачи документов — до 20 августа. Их принимают с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00) в управлении реализации общественных инициатив по адресу: улица Марата, 14, кабинет 203.
Объявление о проведении отбора размещено на сайте Министерства экономического развития и промышленности Иркутской области.
Также на портале можно ознакомиться с изменениями нормативно-правовых актов.
Специалисты управления реализации общественных инициатив мэрии организуют консультации для жителей. На них можно задать вопросы об основных критериях, о составлении заявок, условиях софинансирования, заполнении документов.
Расписание:31 июля, 5 августа, 7 августа, 12 августа с 18:00 до 19:00 — Ленина, 54, конференц-зал.
Кроме того, консультации проведут сотрудники МКУ «Город». График опубликован на сайте администрации Иркутска.