В Иркутске стартовал конкурсный отбор инициативных проектов

«Всего в прошлом отборе в администрацию города поступило 72 предложения. 40 из них поддержаны областным правительством, Законодательным собранием и будут реализованы в текущем году. Благодаря этому механизму у жителей появилось больше возможностей изменить наш город к лучшему, сделать его уютнее и комфортнее. Приглашаю всех активных, неравнодушных жителей, у кого есть предложения по преображению двора, района или округа, стать инициаторами и авторами интересных и нужных Иркутску проектов!», — подчеркнул мэр Руслан Болотов.