Влажную уборку дорог проводят в Иркутске

Подрядные организации применяют спецтехнику — КАМАЗы, грейдеры, погрузчики, а также ПУМы и поливальные машины.
Влажную очистку проезжей части за прошедшие сутки выполнили на Профсоюзной, Пушкина, Терешковой, Кайской, Лермонтова, Гоголя, 2-й Железнодорожной, Маяковского, Джамбула, Челнокова, Боткина, Маршала Конева, Воровского, Трактовой, Старо-Кузьмихинской, Сергеева, Советской, Седова, Байкальской, Ширямова, Рабочей, Карла Маркса, Ленина, 5-й Армии, Марата, Степана Разина, Чкалова, Красного Восстания, 3-го Июля, Декабрьских Событий, на бульваре Гагарина, объездной Первомайского и Университетского, Знаменской развязке.
«Ежедневно вручную убираем тротуары. Также особое внимание уделяем газонам: очищаем их от мусора и подстригаем. Сегодня такие работы проводили на Некрасова, Пролетарской, Розы Люксембург, Главной Кировской, Полярной, Академической, Сибирских Партизан, Лапина, Трилиссера, на окружных дорогах в микрорайонах Солнечный и Зеленый», — прокомментировал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
Подрядчики приводят в порядок пешеходные переходы, заездные карманы, мосты и путепроводы, следят за состоянием ливневой канализации, моют урны, скамейки, ограждения, разделительные конструкции. Мероприятия проводят круглосуточно, сообщает пресс-служба мэрии.
Иркутянам напоминают, что при возникновении экстренных ситуаций необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефонам: 520−112, 269−783.