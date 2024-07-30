Влажную уборку дорог проводят в Иркутске

«Ежедневно вручную убираем тротуары. Также особое внимание уделяем газонам: очищаем их от мусора и подстригаем. Сегодня такие работы проводили на Некрасова, Пролетарской, Розы Люксембург, Главной Кировской, Полярной, Академической, Сибирских Партизан, Лапина, Трилиссера, на окружных дорогах в микрорайонах Солнечный и Зеленый», — прокомментировал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.