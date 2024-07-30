Поштормит: синоптики рассказали о погоде в Приангарье на текущую неделю

«В первой половине недели у нас будет отличная летняя погода. На нее будет влиять малоградиентное поле пониженного давления, это значит, что локально могут проходить грозовые дожди, но они будут в отдельных местах и не очень продолжительные. Температурный фон при этом будет достаточно высокий — от плюс 25 до плюс 30 градусов днем и от 15 20 — ночью», — сказала метеоролог (цитата ИрСити).
Жара закончится одновременно с июлем. И уже 1 августа в регион придет южный циклон с территории Монголии, который принесет с собой дожди и похолодание.
«Мы ожидаем сильные и очень сильные дожди в южных районах и особенно — в горах Восточного Саяна. Также этот циклон будет сопровождаться усилением ветра до 15−18 метров в секунду. Будут грозы, а температурный фон понизится. Днем будет плюс 21 — 26 градусов, ночью тепло — плюс 15 — 20».