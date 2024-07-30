Поштормит: синоптики рассказали о погоде в Приангарье на текущую неделю

«В первой половине недели у нас будет отличная летняя погода. На нее будет влиять малоградиентное поле пониженного давления, это значит, что локально могут проходить грозовые дожди, но они будут в отдельных местах и не очень продолжительные. Температурный фон при этом будет достаточно высокий — от плюс 25 до плюс 30 градусов днем и от 15 20 — ночью», — сказала метеоролог (цитата ИрСити).