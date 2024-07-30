Ротавирусная инфекция в Крыму: есть ли опасность подхватить ее в море

«Положительные результаты появляются крайне редко. Бывает, когда за весь сезон не выявлялось ни одной находки норо- или ротавируса в морской воде. А даже если выявляется, то это только первичные результаты исследования, когда проводится ПЦР. То есть это могут быть даже обломки вируса: реакция все найдет. А уже когда отбирается полная проба воды и дальше идут поиски вируса, результаты выходят отрицательные», — пояснила представитель Роспотребнадзора.