Ротавирусная инфекция в Крыму: есть ли опасность подхватить ее в море

По словам специалиста, у людей сформировалось не совсем верное убеждение, что после купания в теплой морской воде — там, где больше размножаются микроорганизмы, — повышается заболеваемость кишечными инфекциями, в частности ротавирусом.
«Дело в том, что пищевой путь передачи намного чаще регистрируется, чем передача, связанная с морской водой», — отметила она.
По словам Листопад, чаще всего ротавирус подхватывают дети, иммунитет которых еще слаб, причем особенно опасный возраст — до 5 лет.
«У детей больше проявляется диарейный синдром и рвотный рефлекс, интоксикация и обезвоживание. И зачастую родители, привозя к морю ребенка, который через день-два может проявить такую клинику, связывают это с купанием в море. И совершенно забывают о том, с чем еще ребенок контактировал. Хорошо ли были вымыты фрукты, мыл ли он перед едой руки и так далее».
Листопад отметила, что мониторинг морской воды, в том числе на наличие самых разных вирусов, проводится в Крыму в течение всего летнего сезона, и это довольно объемные исследования, по результатам которых очень часто вообще ничего вредного для здоровья не находят.
«Положительные результаты появляются крайне редко. Бывает, когда за весь сезон не выявлялось ни одной находки норо- или ротавируса в морской воде. А даже если выявляется, то это только первичные результаты исследования, когда проводится ПЦР. То есть это могут быть даже обломки вируса: реакция все найдет. А уже когда отбирается полная проба воды и дальше идут поиски вируса, результаты выходят отрицательные», — пояснила представитель Роспотребнадзора.
Тем не менее опасность заразиться ротавирусом летом может повышаться из-за высоких температур воздуха и воды, добавила она. Это сказывается на образе жизни людей и работе их иммунитета.
Полностью исключить распространение ротавирусной инфекции нельзя, но защититься от нее можно, сказала она. Эксперт рекомендует соблюдать правила личной гигиены и «следить, за всем, что попадает к ребенку в руки и в рот».
«Обязательна гигиена рук, должны соблюдаться условиях хранения и обработки продуктов, все должно быть качественное», — заключила Листопад.