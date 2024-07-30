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Пять пожаров потушили в лесах Иркутской области 29 июля

Из-за грозы лес горел в Катангском районе.

Источник: Комсомольская правда

Борьба с лесными пожарами ни на день не останавливается в Иркутской области. 29 июля пожары удалось потушить в Киренском, Бодайбинском и Катангском районах. Причиной появления последнего стали грозы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

— Вновь зарегистрировано 29 июля и действуют два лесных пожара в Мамско-Чуйском и Киренском районах. В действующем состоянии на утро 30 июля в лесном фонде перешло восемь пожаров в Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах, — поделились в правительстве.

Также «взято в кольцо» пламя в трех районах Приангарья на площади более 380 га. На борьбу со стихией за прошедшие сутки привлекали более 350 человек, а также самолеты Ан-2 и вертолеты Ми-8.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске провели реконструкцию высадки морского десанта в Мариуполе. Участие в мероприятии приняли жители города, ветераны ВМФ и кадеты.