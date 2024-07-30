70 улиц Феодосии останутся без воды из-за аварии

В Феодосии в микрорайоне Челноково в связи с аварийной ситуацией ранее были введены графики подачи воды. Водовод на Челноковском массиве достиг крайней степени износа, в связи с чем принято решение по его замене, сообщал ранее глава минЖКХ Крыма Максим Новик.