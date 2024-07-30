70 улиц Феодосии останутся без воды из-за аварии

По данным компании, с 9 часов утра вторника водоснабжение отключат по улицам Чкалова, Симферопольское шоссе, Володарского, Ленина, Боевая, Украинская, Советская, Нахимова, Чехова, Ленина, Старокарантинная, Большевистская, Рабочий городок, Щебетовская, Земская, Куйбышева, Назукина, Горького, Корабельная, Пономаревой, Победы, Октябрьская, Свободы, Панова, Л. Самариной, Кочмарского, Краснодарская, Десантников, Щорса, Новокарантинная, Адмиральский бульвар, Желябова, Революционная, Осоавиахима, Виноградная, Панова, Колодяжная, Шмидта, Армянская, В. Коробкова, Циолковского, Краснобаева, Красноармейская, Мичурина, Боевая, Анюнаса, А. Никитина, Габрусева, Полевая, пер. Заводские, 1-го Мая, пер. Беломорский, Русская, К. Маркса, Галерейная, Еременко, Волынкина, Дорожная, Морская, Гольцмановского, Кирова, Русская, 30-й Стрелковой дивизии, Пушкина, Семашко, Белогорская, Старокрымская, Сурожская, Коктебельская, прилегающие к ним улицы и переулки;
Кроме того, без воды останутся жители села Солнечного, частично Ближнего, а также микрорайона Челноки.
«Полное восстановление водоснабжения ожидается к 17 часам 30 июля», — уточнили на предприятии.
На период проведения работ потребителей обещают обеспечить привозной водой, при этом жителей просят сделать дневной запас воды.
В Феодосии в микрорайоне Челноково в связи с аварийной ситуацией ранее были введены графики подачи воды. Водовод на Челноковском массиве достиг крайней степени износа, в связи с чем принято решение по его замене, сообщал ранее глава минЖКХ Крыма Максим Новик.