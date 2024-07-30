Грозы и сильный ветер ожидаются в Беларуси во вторник

В МЧС с вою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Сильный ветер может повредить и даже обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий, сооружений и привести к падению деревьев.