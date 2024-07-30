Грозы и сильный ветер ожидаются в Беларуси во вторник

МИНСК, 30 июл — Sputnik. Усиление северо-западного ветра порывами 15−20 м/с сохранится утром во вторник на большей части территории Беларуси, сообщает Белгидромет.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с, утром во многих районах, а днем — местами, порывы будут достигать 15−20 м/с. Дневная температура воздуха составит+19…+25°С.
В МЧС с вою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Сильный ветер может повредить и даже обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий, сооружений и привести к падению деревьев.