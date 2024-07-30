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Грозы и сильный ветер ожидаются в Беларуси во вторник

Сильный ветер может повредить и даже обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий, сооружений и привести к падению деревьев.

Сейчас в Сакраменто: +21° 4 м/с 60% 759 мм рт. ст. +28°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 июл — Sputnik. Усиление северо-западного ветра порывами 15−20 м/с сохранится утром во вторник на большей части территории Беларуси, сообщает Белгидромет.

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с, утром во многих районах, а днем — местами, порывы будут достигать 15−20 м/с. Дневная температура воздуха составит+19…+25°С.

В МЧС с вою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Сильный ветер может повредить и даже обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий, сооружений и привести к падению деревьев.