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Сто километров дорог отремонтируют на пострадавшем от паводка омском севере

Ремонтные работы обойдут в 126 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Более десяти дорог в пострадавших от паводка районах Омской области отремонтируют за 126 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Всего будет отремонтировано 99,9 км дорог регионального, межмуниципального, местного значения и 14 водопропускных труб под ними на территории Знаменского, Тевризского и Усть-Ишимского районов.

«В итоговый перечень вошли участки дорог: Тобольск — Тара — Томск, участок Тара — Усть-Ишим, Усть-Ишим — Загваздино — граница Тюменской области, Усть-Ишим — Малая Бича, Усть-Ишим — Фокино, Усть-Ишим — Вятка, Тевриз-Александровка, Нагорно-Аевск — Бородинка, Тевриз — Кузнецово, Знаменское — Качуково, Тузаклы-Усть-Шиш — Новоягодное, улицы в с. Усть-Ишим — Грязнова, Луговая, Агалакова, Горького, Победы, 40 лет Октября», — сообщил Виталий Хоценко в телеграм-канале.

Сейчас на объектах дорожники ведут земляные работы. Всего в работах ежедневно задействованы 11 единиц техники.