Центр Екатеринбурга перекроют из-за марафона «Европа-Азия» 11 августа

В Екатеринбурге 11 августа состоится девятый по счету марафон «Европа-Азия». В этом году организаторы соревнований ожидают более пяти тысяч участников. Спортсменам предложат четыре маршрута: на 3, 10, 21 и 42 километра.
В день проведения мероприятия будут перекрыты некоторые центральные улицы, в том числе проспект Ленина, улицы Бориса Ельцина, Карла Либкнехта, Николая Никонова, Царская, Толмачева, 8 Марта, Пирогова, Крауля, Репина и другие.
Для самых маленьких горожан организаторы готовят дистанцию в 800 метров.
Зарегистрироваться на участие в забеге можно на сайте.