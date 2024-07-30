Еще 45 нелегальных мигрантов были выдворены из Новосибирской области

Сотрудники правоохранительных органов продолжают принимать меры по борьбе с нелегальной миграцией в Новосибирской области.
По данным заместителя начальника ГУ МВД РФ по Новосибирской области Кирилла Травина, на прошлой неделе в регион въехали 8803 мигранта, в то время как выехали 8434.
Сотрудниками полиции совместно с представителями местных властей было проверено 22 объекта, среди которых были торговые точки, строительные площадки и жилые дома. В ходе проверок выявлено 138 административных правонарушений.
В результате 45 нелегальных иностранных граждан были выдворены за пределы Российской Федерации.