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Еще 45 нелегальных мигрантов были выдворены из Новосибирской области

Сотрудниками полиции совместно с представителями местных властей было проверено 22 объекта.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают принимать меры по борьбе с нелегальной миграцией в Новосибирской области.

По данным заместителя начальника ГУ МВД РФ по Новосибирской области Кирилла Травина, на прошлой неделе в регион въехали 8803 мигранта, в то время как выехали 8434.

Сотрудниками полиции совместно с представителями местных властей было проверено 22 объекта, среди которых были торговые точки, строительные площадки и жилые дома. В ходе проверок выявлено 138 административных правонарушений.

В результате 45 нелегальных иностранных граждан были выдворены за пределы Российской Федерации.