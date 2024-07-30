Сакраменто
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ливни и сильные дожди накроют Хабаровский край 1 августа

МЧС предупреждает: усиленные осадки и риски подтоплений в Хабаровском крае.

Сейчас в Сакраменто: +20° 5 м/с 60% 759 мм рт. ст. +28°

1 августа на территории Хабаровского края прогнозируются мощные ливни, собщает Телеграм-канал ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Ожидаются усиленные осадки в районах Вяземский, Бикинский, Амурский, Хабаровский и в районе имени Лазо. Город Хабаровск также подвергнется сильным дождям.

В остальных частях региона возможны кратковременные дожди, которые могут перерасти в ливни.

Повышается риск дорожно-транспортных происшествий и сбоев в работе всех видов транспорта. Возможны кратковременные подтопления придомовых территорий и низинных участков населенных пунктов.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает о необходимости соблюдать меры предосторожности:

следите за правилами дорожного движения,

туристам рекомендуется ждать улучшения погоды в населенных пунктах или на турбазах, воздержитесь от выхода на природу,

очистите водостоки у своего дома от мусора.