Ливни и сильные дожди накроют Хабаровский край 1 августа

1 августа на территории Хабаровского края прогнозируются мощные ливни, собщает Телеграм-канал ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Ожидаются усиленные осадки в районах Вяземский, Бикинский, Амурский, Хабаровский и в районе имени Лазо. Город Хабаровск также подвергнется сильным дождям.
В остальных частях региона возможны кратковременные дожди, которые могут перерасти в ливни.
Повышается риск дорожно-транспортных происшествий и сбоев в работе всех видов транспорта. Возможны кратковременные подтопления придомовых территорий и низинных участков населенных пунктов.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает о необходимости соблюдать меры предосторожности:
следите за правилами дорожного движения,
туристам рекомендуется ждать улучшения погоды в населенных пунктах или на турбазах, воздержитесь от выхода на природу,
очистите водостоки у своего дома от мусора.