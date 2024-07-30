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В Самаре ожидается сильная магнитная буря 31 августа

Магнитные бури не спешат покидать Самару.

В Самаре местных жителей предупредили о приближении сильной магнитной бури. Она накроет город в среду, 31 июля 2024 года, сообщает сервис my-calend.

Согласно опубликованным данным, сила бури будет колебаться от 3 до 4 баллов. В этот период метеочувствительные горожане могут столкнуться с головной болью, апатией, резкими скачками артериального давления, бессонницей и общим недомоганием. Специалисты рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе и избегать стрессовых ситуаций. В зону риска попадают горожане с хроническими заболеваниями и пожилые люди.

Напомним, во вторник в региональной столице ожидается магнитная буря силой 7 баллов. Восприимчивым самарцам следует подготовиться заранее.

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