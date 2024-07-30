«Крымэнерго»: в Симферополе на 13 улицах отключат электричество 30 июля

В пресс-службе «Крымэнерго» сообщили, что идет ремонт электросетей, поэтому свет отключат на 13 улицах, трех переулках и одном тупике.
Где в столице Крыма не будет электроэнергии с 8.00 до 17.00:
улица Зубцова, 2−10, 1−15;
улица Ким, 6, 8, 5−25;
улица Лавриненко, 2−8, 1−11;
улица Ларионова, 2−22, 38, 1−13;
переулок Мареша, 1−11;
тупик 3-й Петровский, 1, 5−17, 25−29;
улица Крылова, 162;
улица Производственная, 2−32;
улица Теселли, 2−20, 1−17;
улица Бор-Чокрак, 2−12, 16А, 1−11;
переулок Бор-Чокрак, 2−12;
переулок Теселли, 16−18;
улица Истидат, 2−30, 1−25;
улица Кестане, 2−32, 1−31;
улица Адалет, 1−31;
улица Къокъулы, 12−16, 3−5, 11;
улица Пихтовая, 118, 120.