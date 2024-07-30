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«Крымэнерго»: в Симферополе на 13 улицах отключат электричество 30 июля

В Симферополе на 13 улицах отключат свет 30 июля.

Источник: Комсомольская правда

В пресс-службе «Крымэнерго» сообщили, что идет ремонт электросетей, поэтому свет отключат на 13 улицах, трех переулках и одном тупике.

Где в столице Крыма не будет электроэнергии с 8.00 до 17.00:

улица Зубцова, 2−10, 1−15;

улица Ким, 6, 8, 5−25;

улица Лавриненко, 2−8, 1−11;

улица Ларионова, 2−22, 38, 1−13;

переулок Мареша, 1−11;

тупик 3-й Петровский, 1, 5−17, 25−29;

улица Крылова, 162;

улица Производственная, 2−32;

улица Теселли, 2−20, 1−17;

улица Бор-Чокрак, 2−12, 16А, 1−11;

переулок Бор-Чокрак, 2−12;

переулок Теселли, 16−18;

улица Истидат, 2−30, 1−25;

улица Кестане, 2−32, 1−31;

улица Адалет, 1−31;

улица Къокъулы, 12−16, 3−5, 11;

улица Пихтовая, 118, 120.

ЖКХ