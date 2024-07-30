«ЮТэйр» оштрафовали на 30 тыс рублей за задержку рейса из Омска в Сургут

В апреле 2024 года вылет рейса Омск-Сургут был задержан более чем на семь часов по техническим причинам. При этом авиаперевозчик не проинформировал пассажиров о предоставлении полагающихся им услуг и своевременно не обеспечил их прохладительными напитками.