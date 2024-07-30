«ЮТэйр» оштрафовали на 30 тыс рублей за задержку рейса из Омска в Сургут

Авиакомпанию «ЮТэйр» оштрафовали на 30 тысяч рублей за задержку рейса из Омска в Сургут.
В апреле 2024 года вылет рейса Омск-Сургут был задержан более чем на семь часов по техническим причинам. При этом авиаперевозчик не проинформировал пассажиров о предоставлении полагающихся им услуг и своевременно не обеспечил их прохладительными напитками.
«Генеральному директору ПАО “Авиакомпания “ЮТэйр” внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого приняты меры, направленные на устранение и недопущение в дальнейшей работе подобных нарушений прав потребителей”, — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Авиакомпания была оштрафована на 30 тысяч рублей за повторное оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов.