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«ЮТэйр» оштрафовали на 30 тыс рублей за задержку рейса из Омска в Сургут

Авиакомпания получила штраф за то, что вовремя не предоставила напитки пассажирам задержанного рейса.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпанию «ЮТэйр» оштрафовали на 30 тысяч рублей за задержку рейса из Омска в Сургут.

В апреле 2024 года вылет рейса Омск-Сургут был задержан более чем на семь часов по техническим причинам. При этом авиаперевозчик не проинформировал пассажиров о предоставлении полагающихся им услуг и своевременно не обеспечил их прохладительными напитками.

«Генеральному директору ПАО “Авиакомпания “ЮТэйр” внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого приняты меры, направленные на устранение и недопущение в дальнейшей работе подобных нарушений прав потребителей”, — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Авиакомпания была оштрафована на 30 тысяч рублей за повторное оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов.