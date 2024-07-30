Инсульт помолодел. Минздрав предупредил узбекистанцев о факторах риска, приводящих к опасной болезни

Основные причины инсульта, в том числе среди молодых, — неправильное питание, пренебрежение здоровым образом жизни и халатное отношение к своему здоровью.
«Инсульт — серьезное заболевание, которое может убить человека, это третья по распространенности причина смерти. Кроме того, болезнь является одной из основных причин инвалидизации жителей всего мира», — заявил директор Кашкадарьинского филиала Республиканского специализированного кардиологического научно-практического медицинского центра Яшин Ахмадов. Врач рассказал о причинах, последствиях и способах профилактики этого заболевания.
Инсульт — это повреждение тканей головного мозга из-за острого нарушения кровообращения. Он бывает двух видов: геморрагический и ишемический.
«Инсульт — это последствия ишемии головного мозга. Нарушения мозгового кровообращения могут развиваться несколько месяцев или даже лет. Они схожи с симптомами инсульта, но отличаются тем, что длятся недолго. Как правило, симптомы быстро проходят, и мозговая деятельность восстанавливается. Но нельзя халатно относиться к стремительному выздоровлению, потому что ишемия медленно, но верно разрушает ткани головного мозга».
Почти все факторы, приводящие к инсульту, можно предотвратить. Среди них такие, как повышенный уровень холестерина в крови, употребление алкоголя и курение, малоподвижный образ жизни, атеросклероз, артериальная гипертензия, сахарный диабет и аритмия.
Самые опасные факторы, приводящие к инсульту — повышенное артериальное давление и атеросклероз сосудов головного мозга, которые часто проявляются с возрастом. Поэтому инсультом страдают в основном пожилые люди.
Но не менее опасны и вредные привычки. Курение почти вдвое, а употребление алкоголя — в несколько раз увеличивают риск инсульта. Поэтому для предотвращения болезни необходимо придерживаться правильного питания, вести здоровый образ жизни и следить за своим здоровьем, вовремя посещая врачей.