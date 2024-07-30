Инсульт помолодел. Минздрав предупредил узбекистанцев о факторах риска, приводящих к опасной болезни

«Инсульт — это последствия ишемии головного мозга. Нарушения мозгового кровообращения могут развиваться несколько месяцев или даже лет. Они схожи с симптомами инсульта, но отличаются тем, что длятся недолго. Как правило, симптомы быстро проходят, и мозговая деятельность восстанавливается. Но нельзя халатно относиться к стремительному выздоровлению, потому что ишемия медленно, но верно разрушает ткани головного мозга».