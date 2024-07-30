Стоимость школьных учебников вырастет в Беларуси в 2024 году, сообщает портал 1prof.by.
Сообщается, что школьные учебники подорожают на 1,50 рубля. В Беларуси плата за пользование школьными пособиями привязана к базовой величине и составляет 50% от нее. По состоянию на 30 июля 2024 года одна базовая величина равна 40 рублям (в 2023 году базовая величина составляла 37 рублей). То есть, стоимость школьных учебников обойдется в 20 рублей.
Сказано, что у детей из многодетных семей имеются льготы. Так, для них стоимость школьных учебников уменьшена на 50% от утвержденного размера. Это значит, что в 2024 году они будут платить 10 рублей. В детских садах в 2024 за пособия платят 20% от базовой величины, или 8 рублей.
Пользоваться бесплатно школьными пособиями могут дети-сироты, учащиеся санаторных школ-интернатов, дети с онкозаболеваниями или туберкулезом, а также дети-инвалиды. Оплатить школьные учебники необходимо до 1 октября и принести квитанцию в школу. Провести оплату можно через инфокиоск в отделении банка или же почты. Также пособия можно оплатить в ЕРИП.