Стоимость школьных учебников вырастет в Беларуси в 2024

Сказано, что у детей из многодетных семей имеются льготы. Так, для них стоимость школьных учебников уменьшена на 50% от утвержденного размера. Это значит, что в 2024 году они будут платить 10 рублей. В детских садах в 2024 за пособия платят 20% от базовой величины, или 8 рублей.