Сакраменто
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В двух районах Ташкента на время отключат подачу электроэнергии, еще в одном не будет газа

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня, 30 июля, в двух районах Ташкента из-за ремонтных работ ожидается отключения электричества, в одном — газа, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

По данным столичного РЭС, света не будет по следующим локациям:

  • в Учтепинском районе — махалли «Абдуллы Кадыри», «Бешкайрагач», «Дегрез», «Жарбулок», «Журжони», «Ибрат», «Истирохат», «Корёгди», «Кукча Октепа», «Нишабарык», «Шарк гули», 'Хондамир«(с 8:00 до 14:00);
  • в Бектемирском районе — махалли “Икбол” и “Чашма” (с 9:00 до 17:00).

В Бектемирском районе, по информации “Худудгаз пойтахт”, также частично не будет газа. Отключение затронет потребителей по улицам Мухтара Ауезова и Кукча Дарвоза. Топлива не будет с 10:00 до 17:00.

ЖКХ