В двух районах Ташкента на время отключат подачу электроэнергии, еще в одном не будет газа

По данным столичного РЭС, света не будет по следующим локациям:
- в Учтепинском районе — махалли «Абдуллы Кадыри», «Бешкайрагач», «Дегрез», «Жарбулок», «Журжони», «Ибрат», «Истирохат», «Корёгди», «Кукча Октепа», «Нишабарык», «Шарк гули», 'Хондамир«(с 8:00 до 14:00);
- в Бектемирском районе — махалли “Икбол” и “Чашма” (с 9:00 до 17:00).
В Бектемирском районе, по информации “Худудгаз пойтахт”, также частично не будет газа. Отключение затронет потребителей по улицам Мухтара Ауезова и Кукча Дарвоза. Топлива не будет с 10:00 до 17:00.