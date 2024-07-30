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Какими именами минчане называют новорожденных в 2024-м

В главном управлении юстиции Мингорисполкома рассказали, какие имена выбирали минчане для новорожденных в первом полугодии 2024-го. Подробности — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».

Источник: AP 2023

— Среди женских имен традиционно лидируют София (так назвали 161 девочку), Ева (146) и Анна (133). Кроме того, в городе на 130 Марий, 99 Алис, 98 Ксений и 89 Викторий стало больше, — отметили в главном управлении юстиции Мингорисполкома. — Кроме того, мамы и папы отдают предпочтение и более редким именам. Среди них: Лира, Иванна, Людмила, Мелиса, Миа, Иоанна, Марина, Юлия, Аврора, Алёна, Валентина.

Что касается парней, то за 6 месяцев 2024-го Михаилами назвали 173 мальчика, Александрами и Марками — 141, Матвеями — 135, Романами — 134, Тимофеями — 132. Реже родители выбирали имена Игорь, Олег, Анатолий, Корней, Леонард, Лукас, Добрыня и Иосиф.

— Довольно часто в последние годы минчане выбирают двойные имена для новорожденных. Например, Жан Александр, Лев Марк, Мелисса Елизавета, — пояснили в главном управлении юстиции Мингорисполкома.

демография