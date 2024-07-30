Какими именами минчане называют новорожденных в 2024-м

— Среди женских имен традиционно лидируют София (так назвали 161 девочку), Ева (146) и Анна (133). Кроме того, в городе на 130 Марий, 99 Алис, 98 Ксений и 89 Викторий стало больше, — отметили в главном управлении юстиции Мингорисполкома. — Кроме того, мамы и папы отдают предпочтение и более редким именам. Среди них: Лира, Иванна, Людмила, Мелиса, Миа, Иоанна, Марина, Юлия, Аврора, Алёна, Валентина.