Боец из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Военный из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне проведения спецоперации. 43-летнего Олега Осипова не стало еще 3 июня, но скорбные вести дошли недавно. Как сообщил на своей странице в соцсети глава района Геннадий Осодоев боец отправился «за ленточку» во время мобилизации.
— В 1999—2000 годах он служил в Чечне. После проживал и работал в Иркутске. В 2008 году Олег Осипов женился, в счастливом браке родились две дочери. Успел понянчить внучку, — поделился мэр района, — поделился Осодоев.
До отправки на передовую он вернулся в поселок Базой и устроился на работу в почтовое отделение.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре тротуары станут доступны для маломобильных групп населения. На участках оборудуют специальную плитку для людей с нарушениями зрения, а также пандусы.