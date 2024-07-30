Родителям предоставят возможность выбирать детсады для своих детей

В основе системы лежит концепция «деньги следуют за ребенком». Такой подход позволяет родителям выбирать лучшие сады для своих детей и контролировать качество оказываемых услуг. Кроме того, внедрение нового принципа подразумевает свободный переход детей из одного сада в другой, то есть переток финансирования, существенное сокращение трудозатрат для дошкольных учреждений и легкий вход в систему новых игроков.