На День города в Екатеринбурге пройдет «забег» для малышей до года

— Это шуточное соревнование с настоящими призами среди «бегунов», которые еще не умеют ходить. В нем примут участие сто малышей, — сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. — Преодолеть ползком им предстоит десять метров каждому по своей беговой дорожке.