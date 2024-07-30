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На День города в Екатеринбурге пройдет «забег» для малышей до года

В Чемпионате ползунков — 2024 примут участие сто свердловчан в возрасте от семи до десяти месяцев.

В Екатеринбурге 17 августа состоится Чемпионат ползунков, в котором малыши в возрасте от семи до десяти месяцев будут на скорость преодолевать дистанцию. Соревнование среди самых юных приурочено ко Дню города.

— Это шуточное соревнование с настоящими призами среди «бегунов», которые еще не умеют ходить. В нем примут участие сто малышей, — сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. — Преодолеть ползком им предстоит десять метров каждому по своей беговой дорожке.

Примечательно, что родители не смогут помочь своим детям преодолеть дистанцию — только звать их к финишу и уговаривать доползти. Всего на прохождение расстояния дается две минуты.

Мероприятие состоится в специально оборудованном шатре на площади 1905 года в 11:00. Участникам соревнований вручат памятные подарки. За первое, второе и третье место малыши получат свои первые медали.