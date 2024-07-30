ИБ-эксперт Шмигирилова: в соцсети можно добавлять только пустые банковские карты

Полученную информацию (данные о банковской карте и ФИО жертвы) Найденов передавал Овояну. Тот, в свою очередь, имел подельника в лице С. Б. Лилётки, который работал клиентским менеджером в одном из крупнейших российских банков. Лилётка подделывал заявления от имени сирот на имя директора детского дома (имеется в виду заявление от несовершеннолетнего воспитанника на приобретение товаров народного потребления вроде компьютеров и смартфонов за счет пенсионных накоплений. — «Газета.Ru».) и переводил денежные средства на карты Овояна и Найденова. Сироты при этом оставались в полном неведении о списании денег с их вкладов.