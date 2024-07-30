Афиша на 3, 4 августа. Куда пойти в выходные дни в Перми?

Библиотека им. Горького

10.00−17.00 | Выставки:

— Модные инновации: история пермских ателье | 6+

— Свадебный костюм народов России | 6+

— Фотовыставка Татьяны Тихомировой | 6+

— Семья вместе, так и душа на месте | Выставка текстильных кукол | 6+

— Акварельное путешествие по мгновениям жизни | 6+