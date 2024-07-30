Афиша на 3, 4 августа. Куда пойти в выходные дни в Перми?

3 августа
Библиотека им. А. С. Пушкина
10.00−18.00 | Выставки:
— Детство. Семья. Родина | 12+
— Ах, лето красное! | 12+
Библиотека им. Горького
10.00−17.00 | Выставки:
— Модные инновации: история пермских ателье | 6+
— Свадебный костюм народов России | 6+
— Фотовыставка Татьяны Тихомировой | 6+
— Семья вместе, так и душа на месте | Выставка текстильных кукол | 6+
— Акварельное путешествие по мгновениям жизни | 6+
Галерея Анастасии Поповой
12.00−20.00 | Под сердцем | 0+
Главный вход в Пермский цирк
12.00 | Лёлишна из Мотовилихи. Детективная история | Семейная экскурсия | 6+
Детский музейный центр
16.00 | Из чего состоит город | Экскурсия по выставке | 6+
Дом Мешкова
10.00−19.00 | Кто там? | Детская выставка | 6+
Дом художника
11.00−17.00 | Выставки:
— Дорога жизни | 12+
— Пленэр-2024 | 6+
Исторический парк «Россия — моя история»
10.00−19.00 | Выставки:
— Рюриковичи | Постоянная экспозиция | 12+
— Три века истории Перми | 6+
— Молотов. Пространство для жизни | 12+
— Открывая Виктора Астафьева | 12+
— Город в глубине России, в глубине души моей | 0+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00 | Выставки:
— И да и нет | 12+
— Антиформа № 15 | 6+
— Art & Science: Открытые тела | Итоговая выставка стипендиальной программы музея PERMM и фонда «Норпексаль» | 16+
Планетарий
10.30 | Как Тимоша на ракете летал | 6+
12.00 | Верхом на комете | 6+
15.00 | Хрумка и волшебная ракета | 6+
17.30 | Воздушные призраки | 12+
Театр кукол
11.00 | Как на Машу зубки обиделись | 0+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Секретики | 12+
Цирк
13.00, 17.00 | Клоун | 0+
Эспланада
14.00−22.00 | Город встреч | 6+
4 агуста
Арт-объект «Счастье не за горами»
12.00 | По старой Перми | Экскурсия | 12+
Библиотека им. Горького
10.00−17.00 | Выставки:
— Модные инновации: история пермских ателье | 6+
— Свадебный костюм народов России | 6+
— Фотовыставка Татьяны Тихомировой | 6+
— Семья вместе, так и душа на месте | Выставка текстильных кукол | 6+
— Акварельное путешествие по мгновениям жизни | 6+
Галерея Анастасии Поповой
12.00−20.00 | Под сердцем | 0+
Детский музейный центр
15.00 | Ботанический барельеф | 6+
Дом Мешкова
10.00−19.00 | Кто там? | Детская выставка | 6+
Исторический парк «Россия — моя история»
10.00−19.00 | Выставки:
— Рюриковичи | Постоянная экспозиция | 12+
— Три века истории Перми | 6+
— Молотов. Пространство для жизни | 12+
— Открывая Виктора Астафьева | 12+
— Город в глубине России, в глубине души моей | 0+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00 | Выставки:
— И да и нет | 12+
— Антиформа № 15 | 6+
— Art & Science: Открытые тела | Итоговая выставка стипендиальной программы музея PERMM и фонда «Норпексаль» | 16+
Планетарий
10.30 | Куда исчезло Солнышко? | 6+
12.00 | Дорога в космос нам открыта | 6+
15.00 | Путешествуя со светом | 6+
17.30 | Туманности | 12+
Сквер Татищева
12.00 | В дебрях Разгуляя. Путь в Первогород | Экскурсия | 12+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Секретики | 12+
Цирк
13.00 | Клоун | 0+
Эспланада
14.00−22.00 | Город встреч | 6+