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Омичей в понедельник снова травили сероводородом

Концентрация сероводорода превысила норму в 1,6 раза в одном из округов Омска.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском округе вновь зафиксировали повышенную концентрацию сероводорода в воздуха.

По информации метеорологов, 29 июля 2024 года концентрация сероводорода в воздухе на территории Октябрьского округа превысила предельно допустимую норму (ПДК) в 1,6 раза.

Сероводород представляет собой бесцветный газ с запахом тухлых яиц. Вдыхание воздуха даже с небольшой концентрацией вещества может привести к тошноте, головным болям и отеку легких.

Ранее превышение ПДК сероводорода было зафиксировано в Ленинском округе.