Синоптики рассказали, с какой погоды начнется август в Приморье

Тайфун GAEMI, вышедший в конце прошлой недели на территорию Китая, быстро ослабел и потерял свою силу, сообщает ИА PrimaMedia. В Примгидромете уточнили, что он не оказал влияния на погоду в Приморском крае. Также синоптики рассказали, с какой погоды начнется август в регионе.