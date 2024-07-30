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Синоптики рассказали, с какой погоды начнется август в Приморье

Также эксперты озвучили степень влияния тайфуна GAEMI на край.

Погода в Сакраменто: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: PrimaMedia.ru

Тайфун GAEMI, вышедший в конце прошлой недели на территорию Китая, быстро ослабел и потерял свою силу, сообщает ИА PrimaMedia. В Примгидромете уточнили, что он не оказал влияния на погоду в Приморском крае. Также синоптики рассказали, с какой погоды начнется август в регионе.

В ближайшую ночь атмосферное давление начнет расти, дожди постепенно прекратятся, но местами появится туман. Днем с приближением очередного китайского циклона погода ухудшится: облачность увеличится, в южной половине начнутся дожди. Минимальные и максимальные температуры немного понизятся.

В первый день августа циклон и его атмосферные фронты будут смещаться по территории края, вызывая дожди различной интенсивности. В связи с угрозой неблагоприятных погодных явлений Примгидромет выпустил штормовое предупреждение.

Во Владивостоке в ближайшую ночь значительных осадков не ожидается, ветер сменит направление на юго-восточное и станет более свежим. Минимальная температура будет на 2−3 градуса ниже, чем накануне. Днем ожидается облачная и дождливая погода, к вечеру усилится ветер, температура составит +21…+24 °C.