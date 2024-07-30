Новый корпус школы № 46 в Калининграде разрешили ввести в эксплуатацию

Власти выдали разрешение на ввод в эксплуатацию нового корпуса школы № 46 в Калининграде. Образовательное учреждение находится в районе улицы Летней.
Площадь четырёхэтажного здания составляет более десяти тысяч квадратных метров. Корпус рассчитан на 600 мест. Здесь будут учиться школьники по пяти направлениям — физико-математическому, гуманитарному, естественно-научному, социально-экономическому и социально-правовому.
В начале июля глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщала, что в новом здании завершается отделка помещений, подрядчик проводит благоустройство территории. Школу планируют открыть 1 сентября.
Строительство корпуса началось весной 2023 года. Контракт на 584 млн рублей заключили с ООО «Мегаполис». Как указано в карточке закупки, компания нарушила сроки выполнения работ. С подрядчика требуют неустойку в размере почти 17 млн рублей.