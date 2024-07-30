Новый корпус школы № 46 в Калининграде разрешили ввести в эксплуатацию

Строительство корпуса началось весной 2023 года. Контракт на 584 млн рублей заключили с ООО «Мегаполис». Как указано в карточке закупки, компания нарушила сроки выполнения работ. С подрядчика требуют неустойку в размере почти 17 млн рублей.