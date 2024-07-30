Только в одной области действуют ограничения и запрет на посещение лесов

МИНСК, 30 июл — Sputnik. Минлесхоз Беларуси снял ограничения и запреты на посещение лесов почти по всей стране, об этом свидетельствуют данные интерактивной карты лесного ведомства.
Вместе с тем, третий класс пожарной опасности и ограничения на посещение лесных массивов до сих пор действуют в четырех районах Гомельской области. Это Брагинский, Наровлянский, Октябрьский и Хойникский.
Еще в одном районе Гомельщины — Лельчицком — действует запрет на посещение лесов, так как там до сих пор сохраняется четвертый класс пожарной опасности.
Остальные регионы Беларуси окрашены на карте Минлесохоза зеленым цветом, это значит, что ходить туда можно абсолютно без ограничений.
Вместе с тем, по прогнозам Белгидромета, в отдельных районах республики прогремят грозы, которые могут стать причиной лесных пожаров. Также синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного северо-западного ветра, порывы которого будут достигать 15−20 м/с.
Запреты и ограничения
В случае введения ограничений на посещение лесов, ягоды и грибы собирать там можно, но нельзя разводить костры, заезжать в лес на машинах и проводить массовые мероприятия, например, турслеты и коллективные выезды с палатками.
Если вводится запрет, то в лес нельзя заходить категорически, даже на простую прогулку. Исключение предусмотрено для сотрудников лесохозяйственных учреждений и контролирующих органов. Нарушение запрета карается штрафом.