Опубликован график отключения горячей воды на конец июля — начало августа 2024 года

На портале KZN.RU опубликован график отключения горячего водоснабжения на конец июля — начало августа в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго» (Казанские тепловые сети). Прекращение водоснабжения связано с проведением гидравлических испытаний на магистральных и квартальных тепловых сетях с постепенным понижением температуры ГВС и последующим отключением подачи горячего водоснабжения потребителям. Сроки могут быть скорректированы. Многоквартирные дома, отключение горячего водоснабжения в которых запланировано с 30 июля по 9 августа (проведение текущего ремонта тепловодов):