Опубликован график отключения горячей воды на конец июля — начало августа 2024 года

На портале KZN.RU опубликован график отключения горячего водоснабжения на конец июля — начало августа в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго» (Казанские тепловые сети). Прекращение водоснабжения связано с проведением гидравлических испытаний на магистральных и квартальных тепловых сетях с постепенным понижением температуры ГВС и последующим отключением подачи горячего водоснабжения потребителям. Сроки могут быть скорректированы. Многоквартирные дома, отключение горячего водоснабжения в которых запланировано с 30 июля по 9 августа (проведение текущего ремонта тепловодов):
Маршала Чуйкова, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 29б, 29 В, 31, 33, 35, 35а, 37, 39;
Мусина, 68, 68а, 70, 72, 74, 76, 78, 80;
Фатыха Амирхана, 77, 79, 81, 83, 85, 85а, 89, 91, 91а, 91б, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109.
Многоквартирные дома, отключение горячего водоснабжения в которых запланировано с 31 июля по 13 августа (проведение текущего ремонта тепловодов):
Волгоградская, 2, 4, 6, 18, 22, 28, 30/53, 35, 37, 41, 43, 45;
Восстания, 25;
Декабристов, 150, 156;
Ибрагимова, 32/20, 32а, 45, 47, 49, 51, 57, 59;
Коллективная, 27,31, 33, 35, 39;
Короленко, 33а, 41, 43, 45, 47, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 73, 75, 77;
(в связи с проведением реконструкции в Казанских тепловых сетях):
Ибрагимова, 53, 55;
Короленко, 31а, 35, 35а, 37, 39;
проспект Ямашева, 28, 30, 32.
Многоквартирные дома, отключение горячего водоснабжения в которых запланировано с 30 июля по 2 августа (проведение текущего ремонта тепловодов):
Абубекира Терегулова, 2, 4, 6, 6а, 8, 8б, 10, 10а, 20а, 22;
Братьев Касимовых, 37, 38, 40, 40а, 42, 54, 56, 70, 82, 82а;
Вербная, 1, 1а;
Комиссара Габишева, 1, 5, 7, 4, 6, 8, 10, 11/3, 11а, 11б, 17, 16, 16а, 18, 19, 19а, 19б, 23, 25, 25а, 25б, 28, 28а, 28б, 29, 29а, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 45;
Дубравная, 1/104, 2д, 3, 3а, 5, 7, 9, 10, 12, 11,11а, 13, 14, 14а, 16а-21,16а-23,17, 21, 23, 25а, 25б, 25 В, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 38, 38а, 40, 43, 43а, 47, 49, 49а, 51, 53/1, 53/2, 53/3, 57 корп. 1, 57 корп. 2, 57 корп. 3, 57 корп. 4, 61 корп. 1, 61 корп. 2, 61 корп. 3, 61 корп. 4, 63, 65;
Завойского, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11а, 12, 14/74, 16, 17, 17а, 18, 20, 21, 21б, 22, 22а, 23, 25;
Кул-Гали, 1, 2, 2а, 3, 5, 7, 7а, 7б, 7б корп. 1, 9/95, 10, 12, 14, 11/52а, 11/52б, 15/21, 16, 18, 20, 24, 26, 27, 34, 36, 38;
Ломжинская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24;
Минская, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59;
Ноксинский спуск, 1, 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 5, 7, 8, 8а, 8б, 8 В, 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 20а, 20б, 20 В, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43;
проспект Победы, 18, 18/1, 18а, 20, 20/1, 22, 24, 26, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 46б, 47, 56, 57а, 57б, 57 В, 58, 60, 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 66, 68, 70, 72, 72а, 76, 78, 80, 84, 88, 90, 98, 100, 102, 106, 139 корп. 1, 139 корп. 2, 139 корп. 3, 139а корп. 1, 139а корп. 2;
Родины, 24а, 24б, 24 В, 24 г, 26 г, 26е, 33б;
Рихарда Зорге, 28, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 42, 43, 47, 47а, 48, 49, 50, 53, 57/29, 66 В, 67, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 93а, 94, 95, 96, 96а, 97, 99, 100, 100/1, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 119, 121;
Сафиуллина, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 10, 12, 16, 16а, 17, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 21, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 32а, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 56;
Салиха Батыева, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
Созидателей, 9, 11;
Чингиза Айтматова, 1, 11, 13, 13 корп. 2, 5, 6, 7, 8, 10;
Чишмяле, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 21;
Юлиуса Фучика, 2, 2б, 4, 6, 8, 8а, 8б, 8 В, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 14, 14а, 14б, 14 В, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 36, 38, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55а, 56, 58, 58а, 62, 62а, 64−1, 64−2, 64−3, 66, 68, 69, 71, 72, 75, 78, 79, 82, 83, 84, 86, 86а, 87, 88, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 99а, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106а, 107, 108, 109, 110, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 141, 143, 145, 149, 151;
Яраткан, 4, 4а, 4б, 4 В.
Многоквартирные дома, отключение горячего водоснабжения в которых запланировано со 2 по 13 августа (проведение текущего ремонта тепловодов):
Абубекира Терегулова, 2, 4, 6, 6а, 8б, 10, 10а, 20а, 22 (стр. 17), 22 (стр. 20), 8 (стр. 19), 8 (стр. 24);
Братьев Касимовых, 38, 40, 40а, 42, 54, 56, 70, 37, 82, 82а;
Вербная, 1, 1а;
Комиссара Габишева, 4, 5, 6, 8, 10;18а, 16, 16а, 18, 1, 11/3, 11а, 11б, 17, 19, 19а, 19б, 23, 25, 25а, 25б, 29, 29а, 31, 35, 37, 39, 7, 45;
Дубравная, 1/104, 3, 3а, 5, 7, 9, 11,11а, 13, 17, 21, 23, 25а, 25б, 25 В, 27, 29, 29а, 31, 33, 10, 12, 14, 34, 30, 36, 28, 28а, 28б, 16а-23, 16а-21, 14а, 35, 38, 38а, 40, 43, 43а, 47, 49, 49а, 51, 53/1, 53/2, 53/3, 57 корп. 1, 57 корп. 2, 57 корп. 3, 57 корп. 4, 61 корп.1, 61 корп. 2, 61 корп. 3, 61 корп. 4, 63, 65, 2д;
Завойского, 11а, 17, 17а, 14/74, 16, 18, 20, 22, 22а, 2, 4, 6, 8, 12, 3, 5, 7, 21, 21б, 23, 25;
Кул Гали, 27, 34, 36, 38, 29, 1, 2, 2а, 3, 5, 7, 7а, 7б, 7б корп. 1, 9/95, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 15/21, 11/52а, 11/52б;
Ломжинская, 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;
Ноксинский спуск, 4, 8, 8а, 8б, 8 В, 10;
проспект Победы, 41, 43, 45,47, 18, 18/1, 18а, 20, 20/1, 22, 24, 26, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 32,42, 33, 35, 35а, 35б, 39, 41, 43, 45, 47, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 46б, 56, 58, 60, 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 66, 68, 70, 72, 72а, 76, 78, 80, 84, 88, 90;
Рихарда Зорге, 105, 107, 111, 121, 119 (итп), 109, 113, 28, 33, 35, 37, 39, 39а, 42, 47а, 48, 49, 50, 53, 57/29, 66 В, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 67, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 93, 93а, 95, 88, 90, 92, 94, 96, 96а, 100, 100/1, 97, 99, 101;
Родины, 24а, 24б, 24 В, 24 г, 26б, 26 г, 26 В, 26е, 33б;
Салиха Батыева, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
Сафиуллина, 17, 21, 24, 32, 32а, 42, 50а, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 10, 12, 16, 16а, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4,26, 26а, 28, 30, 44, 46, 48, 50;
Созидателей, 9, 11, 13, стр. 12, стр. 13;
Чингиза Айтматова, 1, 11, 13, 13 корп. 2, 5, 6, 7, 8, 10;
Чишмяле, 1, 9, 11, 13, 15, 17, 21;
Юлиуса Фучика, 78, 82, 84, 86, 86а, 88, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30,2, 2б, 4, 6, 8, 8а, 8б, 8 В, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 14а, 14б, 14 В, 34, 36, 38, 49, 51, 53, 55, 55а, 69, 71, 75, 79, 83, 87, 91, 52, 54, 56, 58, 58а, 62, 62а, 64−1, 64−2, 64−3, 66, 68, 72, 97, 99, 99а, 101, 103, 105, 107, 109, 42, 44, 48, 50;
Яраткан, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 4 В, 6/15.