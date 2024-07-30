Сакраменто
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Общественный транспорт начнет ходить до аэропорта Братска

Вопрос обещают решить до конца августа.

Источник: Комсомольская правда

Возможность запуска общественного транспорта до аэропорта Братск обсудил с представителем Минтранса мэр города Сергей Серебренников. Как сообщает пресс-служба аэропорта вопрос пообещали решить до конца августа.

— Информацией поделился на встрече с коллективом нашего предприятия мэр города. У жителей появится возможность добираться до аэропорта на общественном транспорте, — поделились в пресс-службе.

Также глава города отметил, что без помощи Минтранса решить вопрос не выйдет. Аэропорт входит в Братский район, а межрайонные маршруты ответственность администрации муниципального образования. Следовательно, принимать решение о запуске автобусов городская администрация не вправе.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске из-за лопнувшей стяжки трамвай сошел с рельсов. Утром вторника пробка растянулась в областном центре на два километра.