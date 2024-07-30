Общественный транспорт начнет ходить до аэропорта Братска

Возможность запуска общественного транспорта до аэропорта Братск обсудил с представителем Минтранса мэр города Сергей Серебренников. Как сообщает пресс-служба аэропорта вопрос пообещали решить до конца августа.
— Информацией поделился на встрече с коллективом нашего предприятия мэр города. У жителей появится возможность добираться до аэропорта на общественном транспорте, — поделились в пресс-службе.
Также глава города отметил, что без помощи Минтранса решить вопрос не выйдет. Аэропорт входит в Братский район, а межрайонные маршруты ответственность администрации муниципального образования. Следовательно, принимать решение о запуске автобусов городская администрация не вправе.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске из-за лопнувшей стяжки трамвай сошел с рельсов. Утром вторника пробка растянулась в областном центре на два километра.