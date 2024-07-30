Жители трёх деревень в Пермском крае продолжают жить без автобусов

Жители трёх деревень в Пермском крае продолжают жить без автобусного сообщения, сообщает Народный фронт региона.
Речь идёт о деревнях Болдино, Чуваки и Дикая Гарь в Пермском округе. В 2023 году сайт perm.aif.ru рассказывал, что жители населённых пунктов лишились регулярного автобусного маршрута в ноябре 2022 года. Народный фронт региона рассказывал, что в администрации округа объяснили причину закрытия маршрута. По данным муниципалитета, количество жителей, которые пользуются маршрутом недостаточно для безубыточной работы перевозчика.
Как рассказывает общественное движение, в октябре 2023 года прокуратура вышла в суд. Инстанция постановила администрации организовать для жителей деревень транспортное сообщение. Несмотря на то, что администрация пыталась оспорить судебное решение, суд оставил его без изменений.
В муниципалитете Народному фронту сообщили, что было объявлено два конкурса на обслуживание маршрута № 110, однако, оба не состоялись. Поскольку решение суда не исполнено, прокуратура направила исполнительный лист в службу судебных приставов.
Сейчас люди вынуждены ходить по 3−9 километров ежедневно, чтобы добраться до автобусной остановки и попасть на работу. Тем же маршрутом жители деревень вынуждены возвращаться обратно.