Жители трёх деревень в Пермском крае продолжают жить без автобусов

Речь идёт о деревнях Болдино, Чуваки и Дикая Гарь в Пермском округе. В 2023 году сайт perm.aif.ru рассказывал, что жители населённых пунктов лишились регулярного автобусного маршрута в ноябре 2022 года. Народный фронт региона рассказывал, что в администрации округа объяснили причину закрытия маршрута. По данным муниципалитета, количество жителей, которые пользуются маршрутом недостаточно для безубыточной работы перевозчика.