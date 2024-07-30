Зоозащитники вытащили бобра из колодца в Свердловской области

Об этом сообщается на странице зоозащитников во «Вконтакте».
Бобра на дне канализационного колодца нашел местный житель. Прислал координаты нахождения животного и видео с ним.
«По данным от заявителя безошибочно нашли колодец, притаившийся в высокой траве, совсем мокрой после прошедших дождей, — сообщают зоозащитники. — А там и зверюшку, которая сидела неподвижно, жалась к стенке и практически сливалась по цвету с грязью на дне».
Бобра вытащили из колодца с первой попытки с помощью петли спасательной верёвки. Это оказался маленький бобр. Его отпустили в ближайшую реку, по которой он уплыл.
«МК-Урал» ранее писал, что днем 18 июня на Челябинском тракте, недалеко от поворота на Патруши, житель Екатеринбурга Алексей Коротаев спас от грузовиков потерявшегося коня.
Мужчина ехал на рыбалку и увидел животное на оживленной дороге. Конь был напуган, бегал по дороге и уже почти попал под машину. Алексей принялся подгонять лошадь к обочине, чтобы защитить от грузовиков. Подгонять коня пришлось около полутора часов. В итоге его удалось загнать в лес.