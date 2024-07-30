Зоозащитники вытащили бобра из колодца в Свердловской области

Мужчина ехал на рыбалку и увидел животное на оживленной дороге. Конь был напуган, бегал по дороге и уже почти попал под машину. Алексей принялся подгонять лошадь к обочине, чтобы защитить от грузовиков. Подгонять коня пришлось около полутора часов. В итоге его удалось загнать в лес.