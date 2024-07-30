Как и где гулять с собакой в Крыму — ветеринар назвала главные правила

«На федеральном уровне до сих пор не приняты нормы об обязательной регистрации домашних животных при рождении или приобретении. Зарегистрированное животное имеет чип с информацией о владельце. Собаку с таким чипом легко найти, если она потерялась. Ну это облегчило бы и работы в части привлечения к административной отвественности. Мы работаем над тем, чтобы переубедить прокуратуру поддержать нашу позицию по обязательному чипированию», — отметила она.