Как и где гулять с собакой в Крыму — ветеринар назвала главные правила

Намордники и поводки
По словам Лисовской-Чудинович, выгул животных без поводков и намордников разрешен только в специально отведенных местах, которые устанавливаются органами местного самоуправления. К ним владельцы должны приводить своих животных только на поводке и, если животное в холке выше 35 см, — еще и в наморднике.
«Мы осознаем, что в Крыму число выгульных площадок не достаточное. Правила запрещают гулять с животными в местах социально-культурного значения, общеобразовательных учреждениях, на спортивных площадках. Но если в парке вы выгуливаете животное на поводке, в наморднике и убираете за ним — вопросов к вам не будет», — поясняет эксперт.
Самовыгул и чипирование
«Хочу отметить повышение сознательности граждан, которые являются заложниками ситуации с самовыгулом животных. Очень много обращений поступает из всех регионов Крыма, когда жалуются на конкретных хозяев, практикующих регулярный самовыгул. Это вообще недопустимо», — подчеркивает специалист.
При этом отличить безнадзорное животное от домашнего на самовыгуле часто бывает почти невозможно. В этой части необходимы законодательные изменения.
«На федеральном уровне до сих пор не приняты нормы об обязательной регистрации домашних животных при рождении или приобретении. Зарегистрированное животное имеет чип с информацией о владельце. Собаку с таким чипом легко найти, если она потерялась. Ну это облегчило бы и работы в части привлечения к административной отвественности. Мы работаем над тем, чтобы переубедить прокуратуру поддержать нашу позицию по обязательному чипированию», — отметила она.
Предостережения и штрафы
«Пока мы занимаемся профилактикой правонарушений. За выгул без поводка мы не наказываем, а только выносим предостережения», — продолжает ветврач.
Однако скоро все изменится: уже сейчас, по словам Лисовской-Чудинович, финальную стадию проходит процесс внесения изменений в региональный закон об административных правонарушениях, что позволит ввести административные штрафы за нарушение дополнительных требований к содержанию животных.
«Как только этот закон будет принят, мы получим возможность привлекать злостных нарушителей к административной ответственности на сумму от 1 до 3 тысяч рублей», — констатирует она.
Дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных в Крыму ввели в ноябре 2022 года. Среди них — стерилизация половозрелых особей и запрет на выгул собак потенциально опасных пород без поводка и намордника. Кроме того, в республике определен перечень запрещенных для выгула домашних животных мест.