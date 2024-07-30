Нет света, нет интернета: Жителям Кишинёва придётся забыть про гаджеты на весь день — публикуем адреса, кому не повезло остаться без электричества

— ул. Дойна, 156, 189, 191, 201, 2031, 203/1, 203/2, 9004, 9999. С. Рэдэуцану, 56, 60, 64, 68−102, 104A, 99, Буковина, ½, ⅓, 7, 7A, 65, пер. О. Врабие, 2−4, 5, Г. Пынтя, 100−110, 114−116, 120, 183−189, 193−195, 199−221, 453, 5015 — с 09:40 до 17:00.