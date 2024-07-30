Нет света, нет интернета: Жителям Кишинёва придётся забыть про гаджеты на весь день — публикуем адреса, кому не повезло остаться без электричества

Массовые отключения света в столице. О запланированных на 30 июля работах сообщает «Premier Energy Distribution».
Сектор Ботаника:
— ул. Хр. Ботева, 2, 9999 — с 08:50 до 16:50.
Сектор Буюканы:
— ул. Колумна, 171 — с 08:00 до 19:00.
— ул. К. Ешилор, 11/5 — с 09:30 до 17:00.
Сектор Центр:
— шоссе Хынчешть, 256, 256/1 — с 09:00 до 17:00.
Сектор Рышкановка:
— ул. Петрикань, 84−86, Кантонулуй, 2−10, 10/1, 24, 35−49, 54−58, 58A — с 08:00 до 19:00.
— ул. Дойна, 156, 189, 191, 201, 2031, 203/1, 203/2, 9004, 9999. С. Рэдэуцану, 56, 60, 64, 68−102, 104A, 99, Буковина, ½, ⅓, 7, 7A, 65, пер. О. Врабие, 2−4, 5, Г. Пынтя, 100−110, 114−116, 120, 183−189, 193−195, 199−221, 453, 5015 — с 09:40 до 17:00.