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Придется заполнять ведра и кастрюли, пока из крана течет: Сотни жителей Кишинёва останутся без воды во вторник, 30 июля — публикуем адреса

О плановых отключениях предупреждает поставщик.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые жители Кишинёва и пригородов останутся во вторник без воды в кране.

О плановых отключениях предупреждает поставщик.

Так, с 09.00 до 17.00 воды не будет у потребителей, проживающих по адресам:

— Хаждэу, 110−124, 77−95, в том числе с дробью;

— Кагул, 37−39;

— Влахуца, 19, в том числе с дробью.

В то же время с 09.00 до 15.00 отключения запланированы на улицах Университэций, Тимиш, А. Крихан, В. Цепеш; на улицах М. Эминеску в сёлах Гидигич и Ватра.

Потребителей призывают запастись водой на время проводимых работ.

ЖКХ