Придется заполнять ведра и кастрюли, пока из крана течет: Сотни жителей Кишинёва останутся без воды во вторник, 30 июля — публикуем адреса

Некоторые жители Кишинёва и пригородов останутся во вторник без воды в кране.
О плановых отключениях предупреждает поставщик.
Так, с 09.00 до 17.00 воды не будет у потребителей, проживающих по адресам:
— Хаждэу, 110−124, 77−95, в том числе с дробью;
— Кагул, 37−39;
— Влахуца, 19, в том числе с дробью.
В то же время с 09.00 до 15.00 отключения запланированы на улицах Университэций, Тимиш, А. Крихан, В. Цепеш; на улицах М. Эминеску в сёлах Гидигич и Ватра.
Потребителей призывают запастись водой на время проводимых работ.