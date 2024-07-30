Адиль Османов принес Молдове вторую медаль Олимпиады в Париже

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Вторую олимпийскую медаль на Играх в Париже принес молдавской сборной дзюдоист Адиль Османов.
Он завоевал бронзовую медаль, одолев в полуфинале Мануэля Ломбардо из Италии.
Спортсмен заявил, что посвящает свою награду отцу, который мечтал увидеть сына на олимпийском пьедестале, но, к сожалению, рано ушел из жизни.
Журналистам Османов рассказал, что вышел на соревнования не в лучшей форме, с высокой температурой. Однако смог провести пять поединков.
«У меня уже было такое на Чемпионате Европы, и тогда я взял медаль. Поэтому, вспоминая тот факт, я верил, что смогу. Вариантов отступить назад не было, нужно было идти вперед», — отметил спортсмен.
Таким образом, Османов повторил успех другого отечественного дзюдоиста, Дениса Виеру, ставшего в воскресенье бронзовым призером Олимпиады и принесшего Молдове не только первую медаль нынешних Игр, но и первую олимпийскую награду по дзюдо.
В настоящее время это лучшие результаты и молдавских дзюдоистов, и сборной страны в целом.
Молдову на Играх в Париже представляют 26 спортсменов, на счету которых 9 чемпионатов мира и 11 чемпионатов Европы. Они будут соревноваться в 10 видах спорта, включенных в программу Олимпиады.
Программа Олимпиады-2024 состоит из 32 видов спорта и охватывает 306 состязаний. В их числе есть дебютант — брейкинг.