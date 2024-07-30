В Уфе руководитель МБУ уволен по утрате доверия

Прокуратура Демского района Уфы установила, что в марте этого года руководитель МБУ выдал человеку, не являющемуся сотрудником предприятия, доверенность на совершение регистрационных действий с транспортными средствами в органах ГИБДД. На основании этого документа из ведения предприятия выведены государственные регистрационные знаки с уникальными номерами с цифрами 001, 007, 777, установленные на школьном автобусе и грузовиках. Для совершения сделок МБУ купило автомобиль «Ока», который в дальнейшем неоднократно использовался в незаконных целях.