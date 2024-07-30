Бассейны под открытым небом пользуются популярностью у москвичей — Собянин

Для посещения бассейнов, расположенных в парках и на фестивальных площадках, нужна предварительная регистрация на портале mos.ru. Оплатить вход можно на месте. Билеты в другие бассейны приобретаются в кассах или на их сайтах — там же можно ознакомиться с правилами посещения.