Собянин переименовал станцию метро «Коммунарка» в «Новомосковскую»

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение изменить название одной из станций на Сокольнической (красной) линии — метро «Коммунарка» теперь называется «Новомосковская», вскоре обновленная навигация появится во всем метро, сообщает Дептранс Москвы.
«Сначала будем указывать два названия на указателях при входе в метрополитен и над дверями в поездах, но позже название “Коммунарка” полностью исчезнет с навигации на линии. Уже сейчас мы приступаем к обновлению информации на цифровых наддверных экранах, а также меняем аудиоинформирование в поездах с названием станции “Новомосковская”», — говорится в сообщении.
В Дептрансе пояснили, что новое название должно «отразить значимость» первого пересадочного узла метро в Новой Москве, тогда как станция «Коммунарка» на Троицкой линии (Собянин обещал открыть ветку до «Коммунарки» до конца 2024 года) будет находиться ближе к одноименному многопрофильному клиническому центру и поселку в исторических границах.
Также в ведомстве рассказали, что на нынешней «Коммунарке» будут обновлены путевые, платформенные и подвесные указатели со списком станций уже с упоминанием перспективной станции «Потапово». Кроме этого, будет обозначено направление к будущей пересадке между линиями 1 и 16 (Сокольнической и Троицкой).
«Всего нам предстоит заменить более 7 тыс. элементов навигации во всем транспорте, где будет упоминание станции “Новомосковская”», — добавили в Дептрансе.
Сокольническая линия (бывшая Кировско-Фрунзенская) — первая, старейшая линия Московского метрополитена, с которой началась его история в 1935 году. Связывает через центр Москвы ее восточные районы (Богородское и Сокольники) с юго-западом города (Хамовниками, Московским государственным университетом на Воробьевых горах, Проспектом Вернадского, районом Тропарево-Никулино) и Новомосковским АО. Линия имеет длину 44,1 км и 26 станций. На схемах обозначается красным цветом и числом один.
Троицкая линия — радиальная ветка длиной 43,4 км с 17 станциями, которая после открытия должна стать одним из самых протяженных радиусов московского метро и самым большим за МКАД. Она пройдет от станции «ЗИЛ» и дойдет до Новой Москвы. Пересадки будут на Калужско-Рижской линии (на станции Академическая) и на Сокольнической линии (на станции «Коммунарка», которая теперь называется «Новомосковская»). Участок Троицкой линии «Новаторская» — «Тютчевская» запустят уже этой осенью, до «Новомосковской» он будет продлен до конца нынешнего года. Участок «ЗИЛ» — «Новаторская» планируется открыть в 2025 году.