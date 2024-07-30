Собянин переименовал станцию метро «Коммунарка» в «Новомосковскую»

Троицкая линия — радиальная ветка длиной 43,4 км с 17 станциями, которая после открытия должна стать одним из самых протяженных радиусов московского метро и самым большим за МКАД. Она пройдет от станции «ЗИЛ» и дойдет до Новой Москвы. Пересадки будут на Калужско-Рижской линии (на станции Академическая) и на Сокольнической линии (на станции «Коммунарка», которая теперь называется «Новомосковская»). Участок Троицкой линии «Новаторская» — «Тютчевская» запустят уже этой осенью, до «Новомосковской» он будет продлен до конца нынешнего года. Участок «ЗИЛ» — «Новаторская» планируется открыть в 2025 году.