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В РЖД объяснили отсутствие на переезде в Волгоградской области плит-заграждений

Переезд, на котором 29 июля произошло ДТП, по нормам имел световую и звуковую сигнализацию.

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Переезд в Котельниковском районе Волгоградской области, на котором столкнулись грузовик КамАЗ и пассажирский поезд, относится к категории, на которых подъемные плиты-заграждения не устанавливаются. Об этом «Волгоградской правде.ру» сообщили в РЖД.

«Этот переезд в соответствии с нормативной базой относится к 4-й категории с интенсивностью движения менее 1000 машин в сутки в обоих направлениях, — пояснили в пресс-службе компании. — Переезд регулируемый, без дежурного работника, оборудован световой и звуковой сигнализацией. Подъемные плиты-заграждения на таких переездах не устанавливаются».

Напомним, днем 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области водитель КамАЗа выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер. Установлено, что водитель при этом грубо нарушил правила дорожного движения, выехав на запрещающий сигнал. В результате ДТП с рельсов сошли 9 вагонов поезда.

В поезде на момент аварии ехали 803 пассажира. Всего пострадали 52 человека, трое находятся в тяжелом состоянии. В 1 час 17 минут 30 июля движение по одному пути на перегоне Гремячая — Котельниково было восстановлено, сообщили представители Приволжской железной дороги.