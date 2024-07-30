В РЖД объяснили отсутствие на переезде в Волгоградской области плит-заграждений

«Этот переезд в соответствии с нормативной базой относится к 4-й категории с интенсивностью движения менее 1000 машин в сутки в обоих направлениях, — пояснили в пресс-службе компании. — Переезд регулируемый, без дежурного работника, оборудован световой и звуковой сигнализацией. Подъемные плиты-заграждения на таких переездах не устанавливаются».
Напомним, днем 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области водитель КамАЗа выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер. Установлено, что водитель при этом грубо нарушил правила дорожного движения, выехав на запрещающий сигнал. В результате ДТП с рельсов сошли 9 вагонов поезда.
В поезде на момент аварии ехали 803 пассажира. Всего пострадали 52 человека, трое находятся в тяжелом состоянии. В 1 час 17 минут 30 июля движение по одному пути на перегоне Гремячая — Котельниково было восстановлено, сообщили представители Приволжской железной дороги.