В РЖД объяснили отсутствие на переезде в Волгоградской области плит-заграждений

«Этот переезд в соответствии с нормативной базой относится к 4-й категории с интенсивностью движения менее 1000 машин в сутки в обоих направлениях, — пояснили в пресс-службе компании. — Переезд регулируемый, без дежурного работника, оборудован световой и звуковой сигнализацией. Подъемные плиты-заграждения на таких переездах не устанавливаются».